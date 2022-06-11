Лос-Анджелес, США, 11 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Акция протеста под названием «Саммит народов», направленная против Саммита Америк, проходит в Лос-Анджелесе. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.

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На улицы Лос-Анджелеса, где проводится Саммит Америк, вышли более тысячи демонстрантов. Они выступают против санкционной политики США в отношении Кубы, Венесуэлы и ряда других стран.

В акции «Саммит народов» принимают участие студенты торгово-технического колледжа Лос-Анджелеса, а также медработники и активисты из числа выходцев из стран Латинской Америки.

«Это наш саммит и мы требуем отмены санкций!» — скандируют демонстранты.

Процессия движется от здания торгово-технического колледжа в сторону Лос-Анджелесского конференц-центра — месту проведения Саммита Америк. Протестующие настроены мирно, обстановка спокойная, сотрудники полиции не препятствуют проведению акции, наблюдая за порядком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американцы осудили Саммит Америк, отметив разобщённость его участников.