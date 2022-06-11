Челябинск, , 08:21 — REGNUM В Челябинске суд назначил штраф организатору незаконной акции, которая состоялась 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Штраф Uriston.com

Ей вменили нарушение установленного порядка проведения собрания. Постановление о привлечении её к административной ответственности вынес Центральный райсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, также акция против строительства катка в районе зелёной зоны прошла 10 июня. Участники разместили палатки. Но позднее они убрали их и разошлись.