Донецк, 11 июня 2022, 08:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 — н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено 9 мин из 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Минеральное и Макеевке в Донецкой Народной Республике.
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