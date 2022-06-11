Донецк, , 08:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 — н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено 9 мин из 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Минеральное и Макеевке в Донецкой Народной Республике.

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