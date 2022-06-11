Киншаса, , 08:14 — REGNUM Демократическая Республика Конго и Руанда обвинили друг друга в ракетных обстрелах возле их общей границы, 11 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы обеих стран.

Взрыв (сс) Will Russell

По утверждению представителя конголезской армии, в момент, когда в восточной провинции Северное Киву проходил бой между военными и повстанцами из группировки М23, с руандийской стороны было выпущено пять ракет, упавших на территории ДР Конго.

В результате обстрела погибли двое детей и пострадал один военнослужащий. Также серьезные повреждения получила одна из местных школ. Вместе с тем руандийское министерство обороны заявило, что силы соседнего государства якобы выпустили в сторону Руанды две ракеты калибра 122 мм. Снаряды упали в районе Бунаганы, где армия вступила в бой с повстанцами из М23.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в ДР Конго вооруженные лица напали на позиции правительственных войск в Северном Киву, в ходе чего были убиты по меньшей мере двое военнослужащих и пятеро получили ранения.

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