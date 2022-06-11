Киев, , 08:10 — REGNUM По слова советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, ВСУ с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины потеряли убитыми порядка 10 тысяч военных. Он заявил об этом 11 июня в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«Да, где-то так», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом 9 июня глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте является тяжелой и военные Украины ежедневно теряют погибшими до 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США считают приоритетным дипломатический путь решения кризиса с вывозом зерна с Украины и надеются на положительный исход переговоров.