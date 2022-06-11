Сингапур, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о начале переговорного процесса с Сингапуром, направленного на заключение соглашения о поставках городу-государству оборонного снаряжения и военных технологий. Об этом он сказал 11 июня на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Японский солдат Mod.go.jp

По словам Кисиды, Токио и Сингапур договорились значительно активизировать развитие сотрудничества сторон в самых широких областях, включая меры по обеспечению безопасности.

Фумио Кисида «На фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе мы начали переговоры о передаче оборонного снаряжения и технологий».

Напомним, правительство Японии ранее начало рассматривать возможность смягчения утверждённых в 2014 году ограничений на экспорт оборонного снаряжения национального производства. После внесения соответствующих поправок в законодательство Пекин рассчитывает заключить с рядом государств двусторонние соглашения о сотрудничестве в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил намерение республики продолжать придерживаться независимой политики, не поддерживая в конфликтах чью-либо сторону и не присоединяясь к военным альянсам.

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