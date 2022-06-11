Токио, , 08:04 — REGNUM Переговоры, направленные на подписание договора о передаче оборонных технологий и снаряжения начали Япония и Сингапур. Об этом 11 июня заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кисида пояснил, что Токио и Сингапур начали переговоры на фоне усложнения обстановки с безопасностью. Цель переговоров — подписание соглашения о передаче сингапурской стороне оборонных технологий и снаряжения. Кроме того, Япония и Сингапур договорились о дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая обеспечение безопасности.

Напомним, речь идёт о смягчении японской стороной трёх принципов, принятых в 2014 году и касающихся ограничений на экспорт оборонного снаряжения собственного производства. Власти Японии намерены до конца текущего года внести поправки в законодательство, а затем заключить двусторонние соглашения по безопасности с 12 странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, а форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла», который пройдёт в Сингапуре, министры обороны США, Японии и Южной Кореи планируют обсудить ситуацию вокруг КНДР.

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