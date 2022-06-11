Белград, , 07:53 — REGNUM Правоохранительные органы Сербии задержали экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова, 10 июня сообщило издание Страна. ua со ссылкой на свои источники.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с ним был задержан гражданин Германии Александр Акст. В свою очередь министерство внутренних дел Сербии распространило информацию о том, что на границе страны с Северной Македонией 8 июня были задержаны немецкий подданный А. А. и украинский гражданин А. Н. У них изъяли крупную сумму наличной валюты и два драгоценных камня.

Сербские власти подозревают задержанных в отмывании денег. Им грозит до 12 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта ФСБ России объявило о задержании в Москве уроженца Украины — агента СБУ под псевдонимом «Малыш».

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