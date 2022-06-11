Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Решительные меры была вынуждена предпринять Россия для защиты Донбасса от геноцида, устроенного неонацистами. Такое заявление сделал 10 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Россия всегда выступала за систему равной и неделимой безопасности. Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», — указал российский дипломат.

Антонов отметил, что Североатлантический блок в последние годы активно наращивал полномасштабное военное освоение Украины, создавая из неё «анти-Россию» и проводя неприкрытый геноцид русскоязычного населения на востоке страны.

Антонов пояснил, что в создавшихся условиях Россия не могла оставить Донбасс во власти неонацистов. Российская спецоперация по денационализации и демилитаризации Украины — это вынужденная и своевременная мера, «продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Антонов заявил о неготовности Вашингтона к двустороннему политическому диалогу с Москвой, в то время, как Россия открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами.

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