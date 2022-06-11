Вашингтон, 11 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Колумбия экстрадировала в США бывшего командира военизированной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Мартина Переса, которого американские власти обвиняют в наркоторговле. Об этом сообщает в своем микроблоге федеральная прокуратура нью-йоркского района Бруклин.

ThePixelman Арест

Всего против арестованного было выдвинуто шесть обвинений. С 2011 по 2014 годы Перес возглавлял подразделение FARC, известное как «Тридцатый фронт». Группировка была распущена в 2016 году в рамках мирного соглашения с колумбийским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Мексика депортировала в Колумбию бывшего лидера FARC Родриго Гранду, который был задержан в международном аэропорту Мехико сразу после прибытия на мексиканскую территорию.