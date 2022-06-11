Пхеньян, 11 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Руководитель КНДР Ким Чен Ын выступая на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) заявил о рисках обострения ситуации в сфере безопасности и призвал к укреплению обороноспособности страны. Об 11 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

Ким Чен Ын «Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности вокруг нашей страны очень серьёзна, окружающая обстановка несёт риски крайнего обострения. Подобное положение вынуждает нас и далее заниматься целями по укреплению обороноспособности».

По его словам, партия для защиты суверенитета в условиях «прямого соревнования» будет руководствоваться принципом «сила в ответ на силу».

ЦТАК отмечает, что лидер КНДР поставил перед вооружёнными силами и исследовательскими институтами республики задачи военного характера, «которые должны быть выполнены».

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР с 8 по 10 июня проходило пятое расширенное пленарное заседание ЦК ТПК восьмого созыва, на котором председательствовал лидер страны Ким Чен Ын.