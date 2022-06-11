Лидер КНДР назвал ситуацию в сфере безопасности очень серьёзной
Пхеньян, 11 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Руководитель КНДР Ким Чен Ын выступая на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) заявил о рисках обострения ситуации в сфере безопасности и призвал к укреплению обороноспособности страны. Об 11 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его словам, партия для защиты суверенитета в условиях «прямого соревнования» будет руководствоваться принципом «сила в ответ на силу».
ЦТАК отмечает, что лидер КНДР поставил перед вооружёнными силами и исследовательскими институтами республики задачи военного характера, «которые должны быть выполнены».
Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР с 8 по 10 июня проходило пятое расширенное пленарное заседание ЦК ТПК восьмого созыва, на котором председательствовал лидер страны Ким Чен Ын.