Петропавловск-Камчатский, 11 июня, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

«Землетрясение произошло в точке с координатами 54,46 градуса северной широты, 161,73 градуса восточной долготы», — заявил в ведомстве.

Эпицентр землетрясения располагался в 202 километрах к востоку от села Мильково. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 61 километр. Отмечается, что местные жители подземных толчков не ощутили. Обращений в экстренные службы региона в связи с землетрясением не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Камчатского залива. Его очаг находился в 54 километрах от Усть-Камчатска на глубине 18,4 километра. Пострадавших не было.