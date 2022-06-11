Штат Мэриленд, США, , 07:16 — REGNUM Обвинения в связи с гибелью троих человек в результате стрельбы на заводе в Смитсбурге в американском штате Мэриленд были предъявлены мужчине, проживающему в штате Западная Вирджиния. Об этом 10 июня сообщает ABC7 News.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли личность стрелявшего по работникам предприятия в Смитсбурге. Это 23-летний Джо Луис Эскивель, он работал на заводе, где устроил стрельбу. Ему были предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степеней, а также в нападении на людей и в хранении огнестрельного оружия.

Инцидент произошёл на территории завода компании Columbia Machine 9 июня. Уточняется, что Эскивель, как обычно, заступил на смену, а затем отлучился к своему автомобилю, вытащил оружие и вернулся с ним в здание, где и начал стрельбу. После этого он скрылся с места преступления.

В результате стрельбы погибли три человека, пострадали двое, один из пострадавших был выписан из больницы после оказания медпомощи, второй находится под наблюдением врачей.

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