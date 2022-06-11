Куала-Лумпур, , 07:14 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2 166 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом лишь один из зараженных прибыл в страну из-за границы, остальные заразились непосредственно на малайзийской территории. Таким образом, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 523 018. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве от осложнений COVID-19 умерли 35 709 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 22 751 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. при этом 24 пациента помещены в отделения реанимации, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 464 558 пациентов.