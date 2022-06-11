Белград, , 07:13 — REGNUM Все страны, которые собираются вступить в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По мнению главы немецкого правительства, «это ясное и очевидное» условие. Сербский лидер напомнил канцлеру, что Сербия осудила специальную военную операцию России на Украине, но не поддержала введение санкций против Москвы.

По словам Вучича, ему ясно, что Шольцу необходимо, чтобы Белград как можно раньше выполнил указанное требование. Вместе с тем сербский глава добавил, что Россия и Сербия связаны «многовековыми отношениями».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Олаф Шольц предупредил, что Сербия и Косово не смогут вступить в ЕС, не урегулировав свои взаимоотношения.

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