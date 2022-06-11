Порт-о-Пренс, 11 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Гаити вновь произошло крупное похищение людей — преступная банда угнала два автобуса и захватила находившихся в них пассажиров и водителей, всего 38 человек. Об этом со ссылкой на руководителя местной ассоциации водителей 10 июня сообщает France-Presse.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

По данным агентства, члены преступной группировки захватили автобусы и людей на западном выезде из столицы Гаити Порт-о-Пренса. Участок этой дороги, протяжённостью два километра, полностью контролируется вооружёнными бандами и водителям ездить по ней не рекомендуется. Но неофициальные сборы лишают большинство жителей беднейшей страны мира возможности выбрать альтернативный маршрут.

Только за май ООН зарегистрировало в Гаити (в основном в Порт-о-Пренсе) более 200 случаев похищения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Гаити вышли на акции протеста против отсутствия безопасности и применения насилия со стороны вооружённых банд, а также в знак протеста против волны похищений, прокатившейся по стране, особенно по её столице.

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