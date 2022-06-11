Лос-Анджелес, США, , 06:50 — REGNUM Обвинение президенту Украины Владимиру Зеленскому в нежелании поверить в информацию о начале российской спецоперации предъявил президент США Джозеф Байден. Об этом 10 июня сообщает агентство Bloomberg.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает американский лидер, многие думали, что его слова о скором начале спецоперации России на Украине являются преувеличением.

«Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди», — указал Байден.

Глава Белого дома пояснил, что у его администрации были все данные о подготовке Россией «полномасштабного вторжения» на Украину, но признал, что может понять тех, кто считал такой исход событий «надуманным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден и премьер Канады Джастин Трюдо обсудили на встрече антироссийские санкции и военную помощь Украине.

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