Магнитогорск, Челябинская область, 11 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Челябинской области житель Магнитогорска отдан под суд за попытку убить сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Kurse.ru Суд

Преступление было совершено в ноябре. Пьяный гражданин был задержан за вождение автомобиля и находился в машине ГИБДД. В этот момент он нанёс стражу порядка несколько ножевых ранений.

Серьёзного вреда здоровью полицейского причинено не было. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.