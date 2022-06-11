Манила, 11 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Деятельность Китая в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море якобы является «незаконной», говорится в заявлении филиппинского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

Это уже второй подобный протест, который Манила выразила по поводу действий Пекина. Филиппинские власти считают, что КНР занимается «нелегальным рыболовством», а также вмешивается и контролирует законную деятельность Филиппин.

Кроме того, в Маниле напомнили, что китайские корабли береговой охраны преследовали филиппинские лодки, которые пополняли запасы рядом со спорным атоллом островов Спратли.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Филиппины получили от Японии второй по счету новейший сторожевой корабль. Его передали в порту Симоносеки на японском острове Хонсю.