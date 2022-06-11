Челябинск, 11 июня, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Заместитель главы минздрава Челябинской области выпущен из СИЗО. Такое постановление издал Тракторозаводский райсуд Челябинска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Мера пресечения ему изменена на домашний арест до 16 августа. С ходатайством выступило следствие. Обвиняемый признал вину во вменяемых ему преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ему вменяют злоупотребление полномочиями. Ущерб от этой преступной деятельности превысил 85 млн рублей.