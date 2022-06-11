Сингапур, 11 июня 2022, 06:32 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил намерение республики продолжать придерживаться независимой политики, не поддерживая в конфликтах чью-либо сторону и не присоединяясь к военным альянсам. Об этом он заявил 11 июня на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.
По словам главы военного ведомства, Индонезия «уважает права всех государств».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на конференции в Сингапуре заявил, что США не собираются создавать аналог НАТО в Азии и доводить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе до обострения.
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