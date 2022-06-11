Канберра, 11 июня, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Компенсацию в размере $585,2 млн выплатит французской судостроительной компании Naval Group за отказ от контракта на строительство подводных лодок правительство Австралии. Об этом 11 июня сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Как пояснил Альбанезе, между правительством Австралии и французской компанией Naval Group было достигнуто окончательное соглашение о выплате компенсации за односторонний разрыв контракта Канберрой после создания военного альянса AUKUS, в который вошли Австралия, США и Великобритания. По итогам договорённости власти Австралии выплатят $585,2 млн в качестве «справедливого урегулирования вопроса».

Альбанезе отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял активное участие в урегулировании конфликта. После благополучного разрешения ситуации французский лидер пригласил австралийского премьера посетить Францию с официальным визитом.

По словам Альбанезе, теперь ничто не может помешать восстановлению двусторонних отношений между Австралией и Францией и заявил, что с нетерпением ожидает возможности воспользоваться приглашением президента Франции и назвал предстоящую встречу с Макроном «жизненно важной для восстановления отношений» между двумя государствами.

Напомним, контракт на строительство дизельных подводных лодок был заключён Канберрой с французской компанией Naval Group в 2016 году, а в 2021 году был расторгнут по инициативе Австралии в одностороннем порядке. Причиной стало создание военного альянса AUKUS и получение Австралией в его рамках доступа к технологиям строительства атомных субмарин. При этом США и Великобритания обещали помочь Австралии в строительстве как минимум восьми подлодок в период до 2036 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало что президент Франции Макрон в своем первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Австралии Альбанезе заявил о намерении восстановить отношения с Австралией.