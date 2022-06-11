Вашингтон, 11 июня, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Власти США считают приоритетным дипломатической путь решения кризиса с вывозом зерна с Украины и надеются на положительный исход переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин 11 июня, отвечая на вопрос в ходе международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Министра спросили, готов ли Вашингтон использовать американские военно-морские силы для решения проблемы. Остин допустил применение войск, но отметил, что США прежде всего выступают за диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Турция может принять участие в организации вывоза зерна из заблокированных морских портов Украины, если Киев пообещает Анкаре скидку на зерно в размере 25%.