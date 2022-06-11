Москва, 11 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В субботу, 11 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 12 июня в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °C днём. Ночью — +10… +15 °C.

В воскресенье, 12 июня, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +21… +26 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C, местами кратковременный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы.