Сеул, 11 июня, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 8422 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Уточняется, что 64 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что за сутки прирост пациентов с COVID-19 снизился почти на тысячу человек. При этом второй день на территории республики выявляют менее 10 тыс. зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 200 346. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 24 351 человек.