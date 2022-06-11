Ла-Пас, 11 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Боливийский суд признал бывшую исполняющую обязанности президента Жанин Аньес виновной по делу о госперевороте 2019 года и приговорил её к 10 годам лишения свободы. Об этом 10 июня сообщает газета Pagina Siete.

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В ходе судебных слушаний Аньес была признана виновной в «неисполнении обязанностей» сенатора и «принятии решений, которые противоречат конституции».

из вердикта суда «Приговорить её к 10 годам лишения свободы… до 10 июня 2032 года».

Аньес, которая после вынужденной отставки президента Боливии Эво Моралеса в ноябре 2019 года объявила себя временным главой государства, были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Сама Аньес, находящаяся под стражей с 13 марта 2021 года, считает себя жертвой политического преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура запросила для бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес наказание в виде 15 лет лишения свободы.