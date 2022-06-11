Лондон, 11 июня, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Страны Запада не имеют общей и последовательной стратегии по ситуации вокруг Украины, заявил бывший глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в статье для газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Это «стратегия» под названием «давайте посмотрим, как все сложится», иными словами, это вообще не стратегия», — заявил он.

Ричардс добавил, что Вашингтон и Лондон не понимают, чем должна закончиться специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. При этом США и Британия не знают, «какую Россию сформировать» на фоне грядущего противостояния Запада с Китаем. Пока, считает Ричардс, Москва попадет в сферу влияния Пекина, а не западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Западом. Тем не менее западные страны стараются игнорировать это и пытаются сохранить свое доминирующее положение в мире.