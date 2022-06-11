Лос-Анджелес, США, , 05:41 — REGNUM Российская спецоперация на Украине усугубила проблемы в странах Западного полушария и повлияла на их экономику. Такое заявление сделал 10 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвящённой итогам Саммита Америк.

Энтони Блинкен Twitter.comSecBlinken

По словам Блинкена, действия России на Украине стали причиной обострения многих проблем в странах Западного полушария. В частности, госсекретарь США указал на повышение стоимости топлива, продуктов питания, удобрений, а также на проблемы, возникшие у производителей с экспортом своих товаров.

«Эти сдерживающие факторы накладываются на давние проблемы в регионе, включая отсутствие возможностей и усиливающийся климатический кризис, рост случаев насилия и отсутствие безопасности, системную коррупцию», — пояснил Блинкен.

Госсекретарь США полагает, что все эти факторы заставляют людей мигрировать в поисках мест, где у них будет больше шансов найти работу для обеспечения себя и близких. Блинкен уточнил, что число мигрирующих людей возросло до рекордных отметок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии на Саммите Америк главами 20 стран Западного полушария декларации, предусматривающей улучшение условий легальной миграции.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Америк приняли декларацию об улучшении условий миграции