Лос-Анджелес, США, 11 июня 2022, 05:41 — REGNUM Российская спецоперация на Украине усугубила проблемы в странах Западного полушария и повлияла на их экономику. Такое заявление сделал 10 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвящённой итогам Саммита Америк.
По словам Блинкена, действия России на Украине стали причиной обострения многих проблем в странах Западного полушария. В частности, госсекретарь США указал на повышение стоимости топлива, продуктов питания, удобрений, а также на проблемы, возникшие у производителей с экспортом своих товаров.
«Эти сдерживающие факторы накладываются на давние проблемы в регионе, включая отсутствие возможностей и усиливающийся климатический кризис, рост случаев насилия и отсутствие безопасности, системную коррупцию», — пояснил Блинкен.
Госсекретарь США полагает, что все эти факторы заставляют людей мигрировать в поисках мест, где у них будет больше шансов найти работу для обеспечения себя и близких. Блинкен уточнил, что число мигрирующих людей возросло до рекордных отметок.
Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии на Саммите Америк главами 20 стран Западного полушария декларации, предусматривающей улучшение условий легальной миграции.
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