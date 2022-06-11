Сингапур, , 05:37 — REGNUM Соединённые Штаты остаются привержены политике одного Китая и намерены обеспечивать сохранение текущего положения в ситуации с Тайванем. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

Ллойд Остин

Ллойд Остин «Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принёс много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы категорически против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, и мы не поддерживаем независимость Тайваня».

По словам главы Пентагона, политика США в этом вопросе не претерпела изменений, но, «к сожалению, этого нельзя сказать о КНР».

Остин подчеркнул, что США не собираются создавать аналог НАТО в Азии и доводить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе до обострения, но намерены решительно защищать свои интересы в АТР.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны КНР У Цянь на брифинге по итогам встречи министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина заявил, что вооружённые силы Китая готовы любой ценой, даже ценой войны, противодействовать попыткам отделить Тайвань от КНР и сделать этот остров независимым.

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