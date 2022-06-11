США намерены поддерживать статус-кво в ситуации с Тайванем — Пентагон
Сингапур, 11 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты остаются привержены политике одного Китая и намерены обеспечивать сохранение текущего положения в ситуации с Тайванем. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.
По словам главы Пентагона, политика США в этом вопросе не претерпела изменений, но, «к сожалению, этого нельзя сказать о КНР».
Остин подчеркнул, что США не собираются создавать аналог НАТО в Азии и доводить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе до обострения, но намерены решительно защищать свои интересы в АТР.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны КНР У Цянь на брифинге по итогам встречи министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина заявил, что вооружённые силы Китая готовы любой ценой, даже ценой войны, противодействовать попыткам отделить Тайвань от КНР и сделать этот остров независимым.