Сингапур, , 05:19 — REGNUM О близости США к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет заявил глава Пентагона Ллойд Остин 10 июня в ходе своего выступления на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Лазерное оружие Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США

«Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам», — уточнил глава Пентагона.

Остин рассказал о работе США над новыми высокоточными средствами огневого поражения дальнего действия и о создании новых средств в области стелс-авиации и беспилотных платформ.

Как заявил глава американского оборонного ведомства, США считают Индо-Тихоокеанский регион современным «центром стратегического притяжения» и «сердцем американской гранд-стратегии», поэтому расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать, по словам Остина, стабилизирующей силой в данном регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Соединенные Штаты не собираются создавать аналог НАТО в Азии и доводить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе до обострения.

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