Сеул, 11 июня, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Причиной пожара в офисном здании в южнокорейском городе Тэгу являлся поджог, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в полиции Южной Кореи.

Dittwjfsdgkvkdjg Тэгу. Южная Корея

Полиция уже задержала подозреваемого — им оказался 53-летний местный житель. Также судебная экспертиза обнаружила на телах двух погибших при пожаре множественные ножевые ранения. Орудие убийства нашли в помещениях горевшего здания. Пока правоохранительные органы затрудняются ответить, погибли ли эти люди до пожара, или в результате возгорания.

По предварительной версии, арестованный мог устроить пожар в офисе адвоката из-за проигрыша в судебном иске. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня пожар произошел в офисном здании южнокорейского города Тэгу. В результате возгорания погибли не менее семерых человек.