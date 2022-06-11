Оттава, 11 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Предупреждение о вреде курения могут начать печатать на каждой сигарете в Канаде. Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters.

Myriams-Fotos Сигареты

Уточняется, что предложение поддерживает и продвигает министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт. По его мнению, текст о вреде курения на каждой сигарете — это гарантия того, что такая важная информация дойдёт до людей, в особенности до молодёжи, которая часто получает сигареты поштучно, обходя таким образом предупреждение, напечатанное на пачке.

Период общественных консультаций по этому предложению начнётся в Канаде 11 июня. Будут сделаны выводы, которые станут основой новых правил и мер по борьбе с курением. Кроме нанесения текста на сигареты, предлагается расширить список заболеваний, сообщения о которых печатаются на сигаретных пачках.

При этом отмечается, что производители табачной продукции, в частности, канадский филиал компании Philip Morris International выразили сомнения в том, что нововведения помогут сократить число курящих.

Напомним, что Канада стала первой в мире страной, где был принят закон об обязательном нанесении изображений с заболеваниями, которые вызывает курение, на пачки с табачной продукцией. В случае принятия новых мер по борьбе с курением, Канада вновь может стать страной-первопроходцем по печати текста о вреде курения непосредственно на каждой сигарете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам опроса, проведённого в России, заядлые курильщики чаще всего встречаются среди курьеров: из них курят 45% мужчин и 31% женщин.