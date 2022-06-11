Сингапур, , 04:54 — REGNUM Соединенные Штаты не собираются создавать аналог НАТО в Азии и доводить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе до обострения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на конференции в Сингапуре.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — утверждает он.

При этом он подтвердил намерения США решительно защищать свои интересы в АТР. Остин добавил, что Вашингтон старается распространять свое влияние в регионе, а также выстраивать плотные связи со своими союзниками. Он подчеркнул, что Вашингтон также старается поддерживать контакты с Пекином, чтобы избежать обострения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Китая Вэй Фэнхэ призвал США избегать конфликтов и конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.