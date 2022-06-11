Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Соединенные Штаты переоценили свои возможности по влиянию на страны мира с целью введения антироссийских санкций, что должно отрезвить американские власти. Об этом заявил обозреватель Тед Карпентер в журнале The American Conservative.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, множество стран мира колеблются в вопросе осуждения России из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом, по словам эксперта, еще меньше стран желают вводить санкции против России с подачи США. На это, отмечает Карпентер, способны лишь союзники Вашингтона по НАТО и в Азии.

Карпентер отмечает, что противоречия между этими странами и США продолжают усиливаться. Об этом свидетельствуют результаты голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, когда 35 стран воздержались.

«С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — отмечает обозреватель.

Публицист указал, что страны Африки, Латинской Америки и Азии не видят какой-либо выгоды от антироссийской позиции. При этом США продолжают давить на правительства этих стран, которые воспринимают попытки влияния со стороны Вашингтона как прямую угрозу. Карпентер подчеркивает, что прямые угрозы Вашингтона оказались неэффективными. Это должно отрезвить американские власти и привести к смене курса во внешней политике.