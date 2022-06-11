Москва, 11 июня, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась почти на 1,2 тыс. га и, по данным на утро 11 июня, составляет 4697 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За сутки в 11 регионах России… ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 1194 га… в Нижегородской, Иркутской, Омской, Амурской областях; Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях; республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО».

В настоящее время на территории России продолжается активное тушение 48 лесных пожара общей площадью 4697 га. В борьбе с огнём задействованы 902 человека, 143 единицы техники и 26 самолётов и вертолётов. Ещё 90 летательных аппаратов участвуют в мониторинге.

Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Якутии, где действует 25 пожаров на площади 3442 га.

Как сообщало ИА REGNUM, парашютисты-десантники федерального учреждения «Авиалесоохрана» будут направлены в Якутию из Амурской области, Бурятии и Забайкалья.