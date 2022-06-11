Оттава, 11 июня, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Инициатива Либеральной партии премьер-министра Канады Джастина Трюдо по ужесточению оружейного закона вызвала недовольство у владельцев огнестрельного оружия в стране. Об этом рассказал 10 июня экс-президент канадской Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия (National Firearms Association) Шелдон Клэр в беседе с ТАСС.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Клэр уточнил, что сам не поддерживает предложенный законопроект и выразил уверенность в том, что Национальная ассоциация владельцев огнестрельного оружия уже консультируется с юристами по вопросам легального противостояния принятию изменений в национальный оружейный закон.

Также Клэр отметил, что в ассоциации состоят около 75 тыс. граждан Канады и ещё миллионы владельцев оружия. Традиционно у людей, входящих в ассоциацию, существуют рычаги воздействия на власть. По мнению Клэра, члены ассоциации будут связываться непосредственно с депутатами парламента, возможно, будет подан ряд исков в суд.

Экс-глава канадской Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия пояснил, что законопроект является очередной попыткой разоружить население, такие попытки, по словам Клэр, продолжаются уже не один десяток лет. По мнению Клэр, после отъёма оружия у канадцев власти без помех смогут принимать даже те законы, которые будут вызывать резкое неприятие у населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении партии премьер-министра Канады Трюдо запретить в стране короткоствольное огнестрельное оружие. Политик пояснил, что на данный шаг решено было пойти ради снижения числа преступлений с применением огнестрельного оружия в стране.