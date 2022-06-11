Лос-Анджелес, США, 11 июня 2022, 04:17 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство и оппозиция Венесуэлы в последние дни обозначали намерение вернуться за стол переговоров в столице Мексики. Об этом он сказал 10 июня на пресс-конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Журналисты попросили Блинкена прокомментировать перспективы смягчения санкций против Венесуэлы в связи с переговорами властей и оппозиции.
По словам главы Госдепа, США «ясно дали понять», что любые санкции являются не самоцелью, а попыткой «склонить тех, против кого они вводятся, к иному поведению».
Как сообщало ИА REGNUM, США заявили о готовности смягчить санкции против Венесуэлы, в случае если между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро будет прогресс в диалоге.
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