Лос-Анджелес, США, , 04:17 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство и оппозиция Венесуэлы в последние дни обозначали намерение вернуться за стол переговоров в столице Мексики. Об этом он сказал 10 июня на пресс-конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Хуан Гуайдо и Николас Мадуро Asambleanacional.gob.ve

Журналисты попросили Блинкена прокомментировать перспективы смягчения санкций против Венесуэлы в связи с переговорами властей и оппозиции.

Энтони Блинкен «Что касается переговоров… то как унитарная платформа (оппозиции), так и режим Мадуро в последние дни сигнализировали о намерении возобновить этот диалог и переговоры в Мехико. Это самая последняя информация, которую мы имеем. И мы с нетерпением ждём этого».

По словам главы Госдепа, США «ясно дали понять», что любые санкции являются не самоцелью, а попыткой «склонить тех, против кого они вводятся, к иному поведению».

Энтони Блинкен «Если мы увидим изменения, санкции могут быть сняты, цель не в том, чтобы сохранять их вечно. Цель — поощрять страны, правительства, режимы к тому, чтобы правильно себя вести, особенно когда речь идёт о восстановлении демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, США заявили о готовности смягчить санкции против Венесуэлы, в случае если между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро будет прогресс в диалоге.

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