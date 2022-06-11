Москва, , 04:13 — REGNUM «Нервное поведение» Японии вызвано долговременным влиянием Соединенных Штатов и отсутствии возможности принимать собственные решения, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

В Японии U.S. Air Force

«То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — цитирует министра РИА Новости.

Чекунков добавил, что конституция Японии по-прежнему пока не разрешает стране владеть армией, а на ее территориях размещен американских военный контингент. По мнению министра, все это лишает Токио возможности принимать самостоятельные решения в соответствии с национальными интересами. Он подчеркнул, что решения Японии о введении антироссийских санкций являются конъюнктурными, а не искренними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовиков и самосвалов. В Токио считают, что это должно помешать Москве укреплять собственную промышленную инфраструктуру.

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