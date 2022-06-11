Оттава, 11 июня, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Концерты в рамках мирового тура The Justice World Tour был вынужден перенести канадский певец Джастин Бибер из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил сам музыкант 10 июня на своей странице в социальной сети.

Lou Stejskal Джастин Бибер

В видеоролике в своём аккаунте певец уточнил, что страдает синдромом Рамсея Ханта, из-за которого у него парализовало правую сторону лица.

«Как вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, у меня синдром, который называется синдром Рамсея Ханта. Этот вирус поражает нерв в ухе и лицевые нервы», — пояснил Бибер в видео, указывая на поражённую неподвижную часть лица.

Бибер отметил, что рассчитывает на понимание поклонников, огорчённых отменой его концертов и выразил надежду на скорое восстановление и возврат к концертной деятельности.

Синдром Рамсея Ханта является разновидностью герпетического поражения лицевых нервов. Проявляется неспособностью двигать лицевыми мышцами, болью в ухе, потерей вкуса и рядом других симптомов. Восстановление проводится с помощью лекарственных препаратов и физиотерапии.

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