Москва, 11 июня, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Более 800 тысяч жителей Донбасса в течение трех последних лет получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

«С апреля 2019 года по настоящее время на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек», — говорится в сообщении, на которое ссылается ТАСС.

В МВД добавили, что отказ в предоставлении гражданства получает не более 1% заявителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.