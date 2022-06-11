Вашингтон, 11 июня, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Двусторонний политический диалог между Вашингтоном и Москвой зашёл в тупик из-за США, при том, что Россия открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами. Такое заявление сделал 10 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Россия открыта для дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии, особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества», — указал российский дипломат.

Как уточнил Антонов, в число глобальных вызовов на сегодняшний день входят терроризм, распространение оружия массового уничтожения, продовольственная безопасность и борьба с изменением климата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам посла России в Вашингтоне Антонова, США не готовы к возобновлению диалога по стратегической стабильности.