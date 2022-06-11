Бразилиа, , 03:47 — REGNUM Группа, которая занимается поисками британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, обнаружила человеческие останки в районе, где пропал репортер. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции Бразилии.

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Останки были найдены в реке Хавари, недалеко от населенного пункта Аталая-ду-Норти. Ранее полиция обнаружила кровь в одной из рыбацких лодок в этом районе. Ее владельца подозревают в исчезновении репортера.

В ведомстве уточнили, что для сравнения крови был собран генетический материал, принадлежащий исчезнувшим людям.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом Филлипс и Бруно Перейра пропали 5 июня в отдаленной долине Жавари в бразильском штате Амазонас. Долина находится рядом с границей с Перу.

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