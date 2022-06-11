Пхеньян, 11 июня, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Прошедший в КНДР пленум Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва сменил руководство министерства иностранных дел республики и генерального штаба Корейской народной армии. Об этом 11 июня официальный печатный орган ТПК газета «Нодон Синмун».

Офицеры КНДР

Новым главой северокорейского МИД стал Чхве Сон Хэ, сменивший в этой должности Ли Сон Гвона. Генштаб возглавил Ри Тэ Соп, сменивший Пак Чон Чхона.

Издание не сообщает причины перестановок в двух важнейших ведомствах. Отмечается, что пленум ЦК ТПК принят и другие кадровые решения, затрагивающие центральный аппарат ТПК, различные комитеты и структуры вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР начало работу пятое расширенное пленарное заседание ЦК ТПК восьмого созыва, на котором присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.