Бейрут, 11 июня 2022, 03:35 — REGNUM Греческие моряки находятся на буровой платформе Energean Power, прибывшей из Сингапура в Восточное Средиземноморье. Об этом 10 июня сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб телеканалу Al Mayadeen.
Как пояснил ливанский дипломат, морская платформа Energean Power для добычи, хранения и отгрузки газа принадлежит не правительству Греции, а частной компании. Но на ней находятся греческие моряки, о чём и предупредили Афины Бейрут. Платформа находится на шельфовом месторождении газа Кариш в Средиземноморье.
По данным телеканала, накануне временный поверенный в делах Ливана в Афинах был вызван в МИД Греции в связи с заявлениями лидера шиитской партии «Хезболла» Хасана Насруллы. Он потребовал от правительства Греции немедленного вывода буровой платформы Energean Power, принадлежащей британо-греческой компании, из спорного пограничного района.
Насрулла расценил появление буровой платформы на шельфовом месторождении Кариш как акт агрессии. По словам политика, у бойцов «Хезболла» есть все возможности для того, чтобы помешать освоению Израилем газового месторождения Кариш, вне зависимости от того, насколько хорошо охраняется буровая платформа.
В свою очередь, Бу Хабиб уточнил, что Ливан, ради сохранения стабильности в регионе и реализации своего законного права на добычу природных ресурсов, будет прибегать к дипломатическим средствам решения данного вопроса.
Напомним, правительство Ливана выразило протест в связи с планами Израиля начать разработку газового поля Кариш до демаркации морской границы между государствами-соседями. Как указал Абдалла Бу Хабиб, Ливан не собирается воевать с Израилем, но «требует от США возобновить посредничество в урегулировании пограничного спора».
Спор между Ливаном и Израилем возник из-за участка шельфа площадью 856 кв. км. Каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Ситуация осложнена тем, что морская граница между государствами не установлена, так как формально они находятся в состоянии войны с 1948 года.
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