Бейрут, 11 июня, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Греческие моряки находятся на буровой платформе Energean Power, прибывшей из Сингапура в Восточное Средиземноморье. Об этом 10 июня сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб телеканалу Al Mayadeen.

Буровая платформа

Как пояснил ливанский дипломат, морская платформа Energean Power для добычи, хранения и отгрузки газа принадлежит не правительству Греции, а частной компании. Но на ней находятся греческие моряки, о чём и предупредили Афины Бейрут. Платформа находится на шельфовом месторождении газа Кариш в Средиземноморье.

По данным телеканала, накануне временный поверенный в делах Ливана в Афинах был вызван в МИД Греции в связи с заявлениями лидера шиитской партии «Хезболла» Хасана Насруллы. Он потребовал от правительства Греции немедленного вывода буровой платформы Energean Power, принадлежащей британо-греческой компании, из спорного пограничного района.

Насрулла расценил появление буровой платформы на шельфовом месторождении Кариш как акт агрессии. По словам политика, у бойцов «Хезболла» есть все возможности для того, чтобы помешать освоению Израилем газового месторождения Кариш, вне зависимости от того, насколько хорошо охраняется буровая платформа.

В свою очередь, Бу Хабиб уточнил, что Ливан, ради сохранения стабильности в регионе и реализации своего законного права на добычу природных ресурсов, будет прибегать к дипломатическим средствам решения данного вопроса.

Напомним, правительство Ливана выразило протест в связи с планами Израиля начать разработку газового поля Кариш до демаркации морской границы между государствами-соседями. Как указал Абдалла Бу Хабиб, Ливан не собирается воевать с Израилем, но «требует от США возобновить посредничество в урегулировании пограничного спора».

Спор между Ливаном и Израилем возник из-за участка шельфа площадью 856 кв. км. Каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Ситуация осложнена тем, что морская граница между государствами не установлена, так как формально они находятся в состоянии войны с 1948 года.