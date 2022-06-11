Дублин, 11 июня, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Компания TikTok намерена создать еще тысячу рабочих мест в Ирландии, сообщает пресс-служба ирландского правительства.

(сс) Jimmy Harris Ирландия

Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Ирландии с исполнительным директором TikTok. В ходе переговоров компания пообещала расширить свой штат в республике, чтобы создать новые рабочие места.

В частности, TikTok создаст 1000 рабочих мест на ирландской территории. Таким образом, общее число работников корпорации составит более 3 тыс. человек.