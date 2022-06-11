Вашингтон, 11 июня, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает работать с Роскосмосом над достижением договорённости по соглашению о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе NASA.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

приводит ТАСС комментарий пресс-службы NASA «NASA продолжает работать над соглашением с Роскосмосом, которое позволит нам в рабочем порядке отправлять интегрированные экипажи на МКС на кораблях «Союз» и коммерческих пилотируемых кораблях».

Ранее распоряжение, позволяющее госкорпорации «Роскосмос» провести с NASA переговоры об исполнении соглашения по перекрёстным полётам, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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