Красноярск, , 02:59 — REGNUM В субботу, 11 июня, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Июнь Набережная на ул. Дубровинского © Андрей Никитин

В 6:50 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 11 на 12 июня ожидается до +12… +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 июня, в Красноярске до +25… +28 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +16… +19 °C.

В понедельник, 13 июня, в Красноярске ожидается до +27… +29 °C днём и до +14… +18 °C ночью. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 11−12 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается температура воздуха до +30… +35 °C.

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