Богота, 11 июня, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли при взрыве в городе Картахьена-дель-Шайра в Колумбии, сообщает пресс-служба колумбийского правительства.

Sascha Grabow Колумбия

«Произошел взрыв, террориста атаковали полицейский патруль, который осматривал окрестности», — заявил мэр города Эдильберто Молина Эрнандес.

По его словам, все четверо погибших были мирными жителями, проезжавшими мимо места происшествия на мотоцикле. Министр обороны Колумбии уже осудил теракт, а также пообещал наказать виновных в убийстве мирных жителей. Отмечалось, что среди погибших был и трехлетний ребенок. Также два человека получили ранения различной степени тяжести.

Власти Колумбии не исключают, что к теракту причастны повстанцы. В настоящее время полиция и армия начали поиски террористов.